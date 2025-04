Padre André Lima: "Contexto da eleição de Francisco foi um. Agora o tempo está mais exigente"

O Podcast do Correio recebeu, ontem, o padre André Lima, diretor da Rádio Nova Aliança da Arquidiocese de Brasília. Ele falou sobre os rumos da Igreja Católica após a morte do Papa Francisco. Durante a entrevista, Lima abordou, com as jornalistas Adriana Bernandes e Jaqueline Fonseca, desde os bastidores da eleição do próximo pontífice (conclave) até os desafios internos e externos da Igreja, além do legado deixado por Francisco e as perspectivas para o próximo pontífice. A seguir, um resumo dos assuntos que foram analisados e as explicações do religioso católico em suas palavras.

Congregações

"Após a Missa de Exéquias do funeral papal, no próximo sábado, devem começar as reuniões gerais com todos os 134 cardeais para a eleição do sucessor (conclave). Nessas reuniões — chamadas de congregações — são apresentados os desafios que a igreja católica enfrenta atualmente, externa e internamente. As questões fora dos muros do Vaticano se referem a conflitos regionais, migrações e questões climáticas. No plano interno, especialmente, a atualização da evangelização, segundo o processo de reforma iniciado pelo papa Francisco".

Desafios

"A gente costuma brincar que é até fácil substituir alguém apagado, mas substituir alguém que brilhou demais é sempre difícil. O desafio é de escutar o que realmente o mundo precisa, e o papa Francisco procurou, muito, fazer isso ao longo do seu pontificado. Em um mundo tão polarizado como o nosso, fica difícil tentar escutar o outro, porque todo mundo tem uma verdade, haja visto que nós estamos vivendo, hoje, em termos de conflitos. O papa Francisco foi muito pontual e andou numa linha muito tênue para não cair em narrativas, e o próximo papa também precisa ter essa atenção".

Escolha

"O contexto da eleição do papa Francisco foi um. Agora o tempo está muito mais exigente, as discussões serão intensas porque temos vários conflitos acontecendo. É um momento bem mais delicado e complexo. Na eleição de Bento XVI, o (Jorge) Bergoglio (nome do papa Francisco enquanto era cardeal) ficou em segundo. O nome dele pairava no ar. Agora, está bem diferente, temos um pontificado mais longo, com questões internacionais e internas bem presentes, além da neutralidade dos cardeais de lugares que nunca tiveram um representante, como a África, Ásia e Oceania, e que agora levam suas bagagens para lá".

Candidatos

"São 134 papáveis. Existem alguns nomes importantes. O atual chefe de Estado do Vaticano, o cardeal Parolin. O cardeal Zuppi, que também é italiano, é o presidente da conferência episcopal italiana. O cardeal filipino Luis Antonio Tagle se destaca pela evangelização. O cardeal Sarah, africano, pela liturgia e pelo sacramento, mostra ser uma pessoa muito culta. Temos dois americanos, o cardeal Dolan, da arquidioceses de Nova Iorque, e o cardeal Farrell".

Impacto de Francisco

"O papa Francisco estreitou o diálogo inter-religioso e ecumênico. Ele entendeu e aplicou as mudanças do concílio Vaticano II e, sem dúvida nenhuma, isso é uma postura que o próximo escolhido vai continuar. Ele teve um impacto muito grande na dimensão da pastoral, da evangelização, do acolhimentos e nas estruturas paroquiais. O número de fiéis católicos estava estagnado e, nos últimos cinco anos, começou a crescer. A França, por exemplo, tem aumentado a quantidade de católicos, justamente pela influência do Papa Francisco".

Conclave, o filme

"O filme mostra bem tudo o que acontece e o que a gente não tem acesso. A questão do simbolismo da clausura é muito forte e a música de fundo que aumenta a tensão durante a eleição, achei muito interessantes.

Eu achei um pouco forçado o modo como os cardeais foram retratados. Parece que estavam atônitos. Uma cena emblemática, para mim, é quando estão no refeitório e começa uma discussão, e entra uma freira pondo 'as crianças' no lugar. Isso não aconteceria jamais.

DF terá inédita participação no Conclave

O arcebispo de Brasília, cardeal Paulo Cezar Costa, embarcou ontem para o Vaticano, onde participará das cerimônias previstas para o funeral do papa Francisco. Ele também estará, como votante, no conclave — processo reservado de escolha do próximo pontífice. Esta é a primeira vez que um cardeal da capital federal é convocado para esse eleição.

A presença de outras autoridades brasileiras está confirmada na cerimônia de despedida de Francisco, que faleceu na última segunda-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou, ontem, acompanhado da primeira-dama, Janja, e de representantes do Executivo e do Judiciário.

Na comitiva, estão o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), respectivamente.

O grupo brasileiro, junto a enviados oficiais de outros países, assistirá ao sepultamento, marcado para sábado, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma.