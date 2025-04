Tiros assustam frequentadores e levam à evacuação do Parque Olhos D’Água

Uma troca de tiros entre policiais civis e suspeitos em fuga provocou a evacuação do Parque Olhos D’Água, na Asa Norte, na tarde desta quarta-feira (24/4). De acordo com o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), que administra a unidade de conservação, a Polícia Civil (PCDF) estava cumprindo mandados de prisão quando os suspeitos pularam a cerca do parque na tentativa de escapar.

Houve confronto armado, confirmado pela administração do parque, que mobilizou imediatamente a retirada dos visitantes e o fechamento temporário do espaço para garantir a segurança de todos. Equipes da Polícia Militar do DF (PMDF) também foram acionadas para dar apoio no cerco, mas a operação foi conduzida pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

Ainda segundo a instituição, dois suspeitos estiveram envolvidos na ação, e o tiroteio ocorreu no fim da tarde. Não há informações sobre feridos. As forças de segurança já deixaram o local e, segundo atualização da administração, o parque será reaberto normalmente nesta sexta-feira (25/4).

A PCDF, por sua vez, nega a troca de tiros, alegando que não houve operação, só uma busca de rotina.