Jovens da zona rural do DF iniciam curso de empreendedorismo

Por Marcelo Thompson Flores

Voltado a filhos de agricultores do Distrito Federal, o curso é promovido pelo programa Filhos deste Solo, da Emater-DF. As aulas ocorrem no campus Planaltina do Instituto Federal de Brasília (IFB) e contam com 65 participantes, que terão acesso a conteúdos voltados à elaboração de planos de negócios, análise de mercado, gestão de empreendimentos rurais, entre outros. O curso vai até sexta-feira (25/4).

A iniciativa busca estimular a permanência dos jovens na zona rural, por meio da geração de renda e da valorização do meio rural. Além da capacitação técnica, o curso promove a troca de experiências entre os alunos, fortalecendo os laços entre os empreendedores do campo e criando uma rede de colaboração.

Segundo Adriana Dutra, coordenadora do programa Filhos deste Solo, o curso é uma etapa primordial na capacitação dos jovens empreendedores. “Nossa intenção é mostrar como inovar e empreender no campo, ensinando as etapas de planejamento, de forma que consigam colocar em prática de forma sustentável e economicamente viável suas ideias de negócios, respeitando as características do território e aproveitando o potencial produtivo das propriedades”.

Após a conclusão das aulas, os estudantes ainda podem contar com 60 dias de suporte da Emater-DF para sanar dúvidas, obter acompanhamento na estruturação dos seus negócios, ter acesso a visitas técnicas e também serem encaminhados ao Programa Empreender e Inovar, para aprofundarem suas ideias e ações sobre empreendedorismo.

