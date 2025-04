Mulher desmaia ao levar soco de companheiro no meio da rua, no Sudoeste

Uma mulher desmaiou no meio da rua ao ser atingida com um soco no rosto desferido pelo companheiro, na Quadra 105 do Sudoeste. O crime ocorreu nesta sexta-feira (25/4) e foi registrado por câmeras de segurança. O agressor foi preso pela Polícia Militar.

Imagens de câmeras de segurança registraram o ato violento. Segundo a PMDF, quando os policiais militares chegaram ao local encontraram a vítima, de 35 anos, caída ao chão desacordada. O homem, de 28 anos, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde foi autuado por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.

A mulher foi socorrida pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital de Base.