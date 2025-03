Violência contra as mulheres tem alta histórica no Brasil, diz estudo

No Brasil, pelo menos 21,4 milhões de adolescentes e mulheres a partir dos 16 anos foram vítimas de algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Isso representa um total de 37,5% de todas as brasileiras, segundo dados da pesquisa Visível e Invisível: a Vitimização de Mulheres no Brasil, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e realizado pelo Instituto Datafolha. Este número é o maior registrado na série histórica do levantamento bienal, iniciado em 2017.



O relatório apontou que as mulheres relataram principalmente três tipos de violência sofridas no último ano. A violência mais registrada foram insultos, humilhações ou ofensas verbais (31,4% ou 17,7 milhões). Na sequência, estavam agressão física (16,9% ou 8,9 milhões); e ameaças de agressão física, perseguição e amedrontamento (com 16,1% ou 8,5 milhões).

Enquanto isso, os principais autores dos crimes continuam sendo os parceiros (40% do total) ou ex-parceiros íntimos das vítimas (26,8%), com a própria casa sendo o local onde as mulheres mais sofrem algum dos tipos de violência. Além disso, o número de familiares como autores da violência se destacou, com pais e mães representando um total de 5,2%; padrastos e madrastas com 4,1%; e filhos e filhas (3%).

Leia também: Ministério Público alerta para crescimento da violência doméstica no DF

Nove a cada 10 mulheres disseram que alguém presenciou os atos de violência que sofreram. Do total, 47,3% disseram que a testemunha era um amigo ou conhecido, 27% eram seus filhos ou filhas e 12,4% afirmaram que foram outros parentes que testemunharam.

Violência sexual

Dados que chamam a atenção na pesquisa são relacionados às violências sexuais sofridas pelas mulheres. Nesta edição do levantamento, foi incluído o dado relacionado àquelas que tiveram e fotos/vídeos íntimos seus divulgados na internet sem sua autorização. Mais de 1,5 milhão (3,9%) relataram ter passado por isso.

Leia também: Atlas da Violência mostra que a cada 46 minutos ocorreu um estupro no Brasil em 2022

O levantamento apontou que uma a cada 10 mulheres sofreram abuso ou foram forçadas a manter algum tipo de relação sexual contra a sua vontade, representando um total de 5,3 milhões de vítimas (10,7%). A estimativa global de prevalência de violência física e/ou sexual entre mulheres da Organização Mundial da Saúde, de 2021, estimou que 27% das mulheres dos 15 aos 49 anos já sofreram violência física ou sexual por um parceiro ou ex-parceiro, enquanto, no Brasil, o total atinge os 32,4%.

*Estagiário sob a supervisão de Mariana Niederauer

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular