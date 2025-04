Suspeito de executar jovem a tiros em Ceilândia se apresenta à delegacia

O principal suspeito de executar Sthefanie Queiroz, 24 anos, se apresentou à 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) na companhia de um advogado, no começo da noite desta sexta-feira (25/4). A jovem foi morta a tiros em frente à um lava-jato, na QNN 17/19 de Ceilândia.

Wender Alves de Oliveira, 19, é investigado por homicídio. As investigações preliminares indicam que a motivação do crime teria sido uma desavença entre Sthefane e Wender. Testemunhas ouvidas pela polícia contaram que, na noite anterior ao crime, na quarta-feira (23/4), Sthefane e ao menos dois homens passaram por Wender em uma quadra de Ceilândia fazendo ameaças com uma arma de fogo.

Na manhã de quinta-feira (24/4), Wender decidiu se vingar. De bicicleta, ele passou perto do lava-jato e efetuou ao menos três disparos. A arma do crime foi encontrada no quintal de uma residência perto do local. Sthefanie chegou a ser socorrida pelos bombeiros e foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.