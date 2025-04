ALTA VELOCIDADE E RISCO À VIDA

PRF apreende supermotos do DF e aplica 700 autos de infração em ação na BR-060 A inteligência da PRF identificou que os grupos — a maioria de moradores do DF — costumam se reunir em uma restaurante às margens da rodovia em Abadiânia (GO) e depois fazem circuitos em trechos das BR alcançando velocidades de até 180km/h