1º de Maio: o que fazer em Brasília no Dia do Trabalhador

Esta quinta-feira (1º/5) é feriado nacional por conta do Dia do Trabalhador. E para quem quer aproveitar a folga em Brasília, há opções de lazer e entretenimento para toda a família.

Confira os destaques

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) promove comemoração com food trucks, brinquedos para as crianças e apresentações musicais no Eixão do Lazer, na 106 Sul. A festa começa às 10h e terá como atrações o cantor Jairo Mendonça, o grupo Cangaceiros do Cerrado e Tributo aos Reis do Soul, com os grandes sucessos de Tim Maia e Jorge Ben Jor.

O Sesc-DF e o Jardim Zoológico de Brasília, por sua vez, viabilizam mais uma edição do Sesc+Zoo. A estrutura do Sesc será instalada em frente ao Teatro Arena do Zoo e contará com brinquedos infláveis, pedal, kart, totó, tênis de mesa, milho no buraco, jogos de tabuleiro e outras atividades. Além disso, o evento promove a conscientização sobre a importância da preservação da fauna brasileira. A atração funcionará das 8h30 às 16h.

No Parque da Cidade, o Pagode do Jorgin vai animar o feriado dos brasilienses com muita música, dança e animação. Será na Estação 09 do parque, a partir das 16h. Os ingressos podem ser adquiridos neste link.

Em todo o Brasil, ocorrem ainda os protestos contra a escala 6x1, convocados pela deputada federal Erika Hilton (Psol-SP). Na capital federal, a manifestação será na Rodoviária do Plano Piloto, na Estação Central do Metrô, a partir das 14h.

Dia do Trabalhador

O dia 1º de Maio é marcado internacionalmente como o Dia do Trabalhador, em celebração aos direitos conquistados pela classe ao longo das décadas. No fim do século XIX, por exemplo, os trabalhadores eram em sua maioria operadores de fábricas que trabalhavam 14 horas por dia ou mais. Hoje, os profissionais têm seus direitos garantidos na legislação — apesar de nem todos serem contemplados por ela.

"Mas graças à luta dos movimentos dos trabalhadores que, ao longo dos anos, o 1º de Maio se consolidou como um dia de reflexão e reafirmação de luta da classe trabalhadora que move o Brasil e ao longo dos anos, a data foi sendo incorporada pelo movimento sindical como um dia de luta por direitos", diz o site da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em texto escrito por Walber Pinto.