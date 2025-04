Prêmio acumulado chega a R$ 11 milhões e anima brasilienses

A Mega-Sena acumulou! Como nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas do último concurso (2857), sorteado na noite de terça-feira (29/4), o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio, que será realizado no sábado (3/5), é de R$ 11 milhões.

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, a Caixa Econômica Federal informou que 37 apostas cravaram cinco números e cada uma receberá um prêmio de R$ 48.309,97. Outras 1.709 apostas acertaram a quadra e serão contempladas com R$ 1.494,16 cada uma.

Os interessados em concorrer ao prêmio milionário do próximo concurso têm até as 19h (horário de Brasília) do próximo sábado para registrar suas apostas. Os jogos podem ser feitos em qualquer casa lotérica do país, ou on-line, no site ou no aplicativo oficial da Caixa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular





Expectativa

Veterano nas apostas, o barbeiro Francisco Antônio Moreira, de 37 anos, não perde um concurso da Mega-Sena. Nesta quarta-feira (30/4), logo cedo, o morador do Cruzeiro foi a uma lotérica para garantir a aposta. Ele conta que jogar faz parte da rotina. “Participo de todos os concursos da Mega-Sena. E outras coisas também, como Lotofácil, Quina, Timemania, Dupla Sena… jogo sempre”, afirmou. Mesmo sem seguir superstições, Francisco costuma escolher os números com base naqueles que saem com mais frequência. “As chances de que saiam de novo são bem grandes”, explicou.

Com experiência no assunto, ele já participou de um bolão que rendeu um prêmio de R$ 2,9 milhões, dividido entre 81 pessoas. Francisco ficou com uma cota de R$ 39 mil. “Gastei um pouquinho, investi e joguei de novo”, brincou. Para o prêmio acumulado de R$ 11 milhões, ele garante que já pensa em investir com cautela. “Tem que avaliar bastante para não jogar fora. Comprar uma casa, fazer um investimento. Bolões são a dica mais simples e com mais chances”, completou.

Leia também: Homem invade pastelaria e esfaqueia funcionária em Sobradinho 2

Cláudio Carneiro, de 62 anos, também não deixa os concursos passarem em branco. Secretário na Câmara dos Deputados, ele aposta com frequência e costuma participar dos tradicionais bolões entre os colegas de trabalho. “Quando tá acumulado, sempre tem bolão. Se der muita gente, pode dar um dinheiro bom”, disse. Cláudio já foi premiado algumas vezes, incluindo uma quadra que rendeu R$ 3 mil. Recentemente, ganhou pouco mais de R$ 100 em outro bolão.

As apostas dele normalmente seguem um padrão: datas de aniversário da família. “Geralmente eu jogo a data de aniversário dos netos, dos filhos, da minha esposa”, contou. Sem dívidas, ele já sabe o que fazer se for o próximo milionário. “Ajudar as filhas, investir em alguma coisa. E a dica que eu dou é simples: a pessoa tem que jogar. Porque tem gente que fala que não joga, porque nunca ganha, mas sempre alguma coisa sai”, concluiu.