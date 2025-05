Brasil é convidado para tradicional festival de pipas no Japão

Por Marcelo Thompson Flores*

Pela primeira vez, o Brasil participará — oficialmente, em 3/5 — do festival de pipas da cidade de Hamamatsu (Japão), onde reside a maior comunidade brasileira no país oriental (10 mil pessoas). O convite para o evento — que ocorre há cinco séculos — partiu da prefeitura do município japonês, localizado na província de Shizuoka. Uma equipe de 15 brasileiros empinará um papagaio de papel estampado com as bandeiras das duas nações.

Além dessa atividade, os japoneses têm prevista uma homenagem: a emissão do selo comemorativo dos 130 anos de amizade Brasil-Japão.

No dia do festival, será realizado o desfile Hamamatsu Matsuri. Nele, cerca de 80 brasileiros acompanhando a banda do Corpo de Bombeiros andando por algumas ruas da cidade.

