Brasileiros que estudam no Japão serão selecionados para competição em Brasília

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) irá selecionar quatro atletas de escolas brasileiras no Japão para disputar os Jogos da Juventude, em Brasília, em setembro. A 4ª edição dos Jogos Escolares Brasileiros no Japão (Jebra) começa neste sábado (12/4) e vai até segunda-feira (13/4), com a participação de cerca de 1,3 mil alunos brasileiros, no Estádio Shizuoka Ecopa, um dos palcos da Copa do Mundo de 2002. O objetivo da competição é incentivar o espírito esportivo e promover a cultura brasileira em território asiático.

As modalidades em disputa nos Jebra são atletismo, futebol, vôlei, xadrez, tênis de mesa e, pela primeira vez, jiu-jitsu, taekwondo, judô e breaking. De acordo com o Embaixador Aldemo Garcia, Cônsul do Brasil em Hamamatsu, o Japão é o único país estrangeiro que abriga dezenas de escolas de currículo brasileiro, com ensino em português e homologação pelo Ministério da Educação (MEC), atendendo a parte das famílias dos 212 mil brasileiros que moram por lá.

O Zico, camisa 10 que fez história no Flamengo e foi ídolo do futebol no Japão, será homenageado na competição. O ex-jogador criou a escolinha de futebol “Zico 10”, que hoje conta com unidades em Toyama, Okinawa e Hamamatsu, e pretende ampliar sua rede de franquias para outras províncias japonesas. Em 2021, foi um dos convidados do Comitê Olímpico japonês para participar do revezamento da tocha nos Jogos de Tóquio.

Atletas em Brasília

Após a competição deste ano, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) convidará quatro atletas para participar dos Jogos da Juventude, em Brasília. O Japão já revelou grandes atletas brasileiros. Igor Fraga é um exemplo. Brasileiro nascido em solo nipônico, ele hoje brilha na Super Fórmula, uma das categorias mais disputadas do automobilismo.

O Jebra é realizado pela organização sem fins lucrativos Sorriso de Criança, com o apoio do Consulado-Geral do Brasil em Hamamatsu e apoio do Ministério do Esporte. O torneio faz parte do calendário do “Ano do Intercâmbio e da Amizade Brasil-Japão”, lançado pelos dois governos para celebrar os 130 anos de relações diplomáticas entre os países