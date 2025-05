Idoso de 70 anos está desaparecido há semanas; família oferece recompensa

A família de Pascoal Oliveira Ramos, 70 anos, busca por notícias do paradeiro dele, desaparecido desde o último 16 de abril. Portador de hidrocefalia, o idoso saiu da casa onde mora com a esposa, no bairro de Santa Maria, e não retornou. O sumiço completa, nesta sexta-feira (2/5), 16 dias, e a família oferece, para quem o encontrar, uma recompensa de R$ 10 mil.