Familiares procuram idoso de 84 anos desaparecido em Ceilândia

A família de Leticio Firmino de Oliveira, de 84 anos, busca o idoso após ele ter saído de casa, no Setor P Norte, Quadra 12, no início da manhã desta segunda-feira (14/4), e não retornado. Imagens da câmera de segurança da rua onde o homem mora com sua esposa captaram o momento em que ele corre para longe de sua casa e vai em direção à parada de ônibus. Depois disso, o idoso não foi mais visto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Segundo a neta de Letício, Thainara Rodrigues, 28, seu avô sofreu dois AVC's (Acidente Vascular Cerebral) e, depois disso, passou a ter episódios de esquecimento. "Às vezes ele reconhece a gente, às vezes não. Tem muita dificuldade para lembrar das coisas", explicou.

Thainara conta ainda que Leticio chegou a ser visto às 9h no Shopping Popular, no centro de Ceilândia, por uma conhecida da família. Quando desapareceu, ele usava camiseta rosa, bermuda azul e boné.

No momento em que Leticio saiu de casa, sua esposa estava no local, mas não conseguiu impedí-lo. "Ela tentou segurar ele, mas não teve sucesso. Quando corremos atrás para tentar procurá-lo, ele já havia conseguido pegar um ônibus", disse Thainara.

A família pede que, caso alguém tenha informações sobre o paradeiro do idoso, que entre em contato pelo número (61) 984313852 ou que telefone para o 197.

Veja o vídeo capturado pelas câmeras de segurança: