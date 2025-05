Em evento de dois dias para fiéis, Canção Nova celebra 24 anos em Brasília

Padre Roger Luis, apresentador do programa A Bíblia no Meu Dia a Dia da TV Canção Nova - (crédito: Canção Nova/Divulgação)

Para celebrar os 24 anos de sua chegada em Brasília, a Comunidade Canção Nova promove um evento de dois dias no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade com o intuito de promover momentos “de comunhão, espiritualidade, encontro com Deus e crescimento espiritual da fé católica”.

Com o nome Alegres na esperança, veremos o Senhor!, a celebração acontece nos dias 3 e 4 deste mês e conta com a presença de Frei Gilson, Bruna Marta, Juninho Cassimiro e os padres Roger Luiz e Wedson Chartuni.

Juninho Cassimiro, membro ativo da Renovação Carismática Católica e autor de seis álbuns, como o mais recente Santa Cruz (Ao Vivo) (foto: Canção Nova/Divulgação)

Os católicos, que são quase metade da população brasiliense, 48,8% de acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD-A) de 2024, poderão fortalecer sua fé com momentos conjuntos de oração, louvor, pregações inspiradoras, adoração ao Santíssimo, Momento Mariano, shows e Santa Missa.

O evento, que começa às 12h30 deste sábado (3/5), conta ainda com praça de alimentação, livraria e bazar para atender aos visitantes.

Presenças marcantes

Frei Gilson, paulistano conhecido pelo Rosário da Madrugada, plataforma de orações digitais, está à frente do Ministério Som do Monte e já lançou sete álbuns de música gospel. Ele participará do evento no domingo (4/5).

Frei Gilson. O sacerdote está previsto na programação de domingo (foto: Canção Nova/Divulgação)

A programação conta ainda com os padres Roger Luis, apresentador do programa A Bíblia no Meu Dia a Dia da TV Canção Nova, Edimilson Cunha, da Comunidade Canção Nova e fundador do @jovens.sarados e @servasdaalegria, e Wedson Chartuni, sacerdote da Comunidade Canção Nova, além dos cantores Juninho Cassimiro, membro ativo da Renovação Carismática Católica e autor de seis álbuns, como o mais recente Santa Cruz (Ao Vivo), e Bruna Marta, missionária da Comunidade Canção Nova, que lançou a primeira canção autoral no ano passado.

Bruna Marta se apresenta este fim de semana (foto: Canção Nova/Divulgação)

Programação

Sábado (3/5)

12h30 - Abertura dos portões

14h - Animação e Oração

14h30 - Pregação

16h - Animação

18h - Santa Missa

20h - Show

21h30 - Show

22h30 - Encerramento





Domingo (4/5)

6h30 - Abertura dos portões

7h - Momento Mariano

8h - Animação e Oração

8h30 - Pregação

9h15 - Adoração ao Santíssimo

10h30 - Animação e Oração

11h - Pregação

12h - Intervalo/Almoço

13h - Animação

13h30 - Pregação

15h30 - Pregação

17h - Santa Missa

19h30 – Show

SERVIÇO

Data: Sábado (3/5), das 12h30 às 22h30; e domingo (4/5) das 6h30 às 19h30

Local: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

Preço: R$ 30 + taxa (por dia).

Vendas no site Sympla. Crianças até 12 anos não pagam (mediante apresentação de documentação na entrada).