Casa Branca divulga imagem gerada por IA de Trump vestido de papa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causou alvoroço nas redes sociais ao divulgar uma imagem vestido com trajes papais, na última sexta-feira (2/5). A foto, que foi feita por inteligência artificial, também foi compartilhada pelo perfil oficial da Casa Branca. Rapidamente, o post se tornou viral e gerou uma onda de reações mistas.

A publicação da imagem do presidente dos Estados Unidos vestido de papa vem logo após ele afirmar que gostaria de ocupar o cargo mais alto da igreja católica, em coletiva com jornalistas em 29 de abril.





A inteligência artificial foi utilizada para a criação da imagem em que Trump está em trajes papais, sentado em uma poltrona, com crucifixo e com a coroa com a mitra — que representa poder espiritual e sinal de sua autoridade. Até o momento, não houve um comunicado oficial da Casa Branca e nem do Vaticano sobre a divulgação da foto.

A imagem de Trump vestido de papa provocou debates acalorados sobre o uso de imagens de figuras públicas em contextos religiosos e políticos. Comentários na publicação argumentam que a foto é desrespeitosa e inapropriada. "Muito mal gosto", "Inacreditável. Acho que você nem sabe como isso é ofensivo" e "Que isso, o ANTI-CRISTO?", escreveram alguns internautas na publicação.