Moradias em área de risco são desocupadas no Setor de Inflamáveis

Derrubadas ocorrem nesta segunda-feira (5/05) no Setor de Inflamáveis - (crédito: Defesa Civil)

*Por Nathália Queiroz

A Defesa Civil deu início, nesta segunda-feira (5/5), à operação de desobstrução de uma área considerada de alto risco no Setor de Inflamáveis do DF. A medida foi tomada após a identificação de casas construídas em locais impróprios, próximos de onde ocorre o armazenamento e manuseio de produtos perigosos e à linha férrea que cruza a região.

Em setembro do ano passado, ocupantes de 40 áreas irregulares foram notificados para que deixassem o local. Com a definição da poligonal que precisa ser desocupada, a DF Legal retornou em março deste ano e lavrou 33 intimações demolitórias para estruturas precárias identificadas no local.

A ação de retirada foi organizada em conjunto com diversos órgãos do Governo do Distrito Federal. Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab) acompanham a operação e oferecem os benefícios possíveis.