A batata-doce é uma excelente aliada para quem busca mais disposição e energia ao longo do dia. Rica em carboidratos complexos, fibras e vitaminas, ela fornece energia de forma gradual, evitando picos de glicose e garantindo saciedade. Além disso, auxilia no ganho de massa muscular, é versátil e pode ser incluída em diversos preparos práticos e saborosos.

Abaixo, confira 5 receitas com batata-doce para aumentar a energia!

Batata-doce gratinada com ervas

Ingredientes

3 batatas-doces laranjas cortadas em rodelas finas

4 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e picados

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de chá de tomilho seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o azeite de oliva, o alho, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Reserve. Em uma assadeira, coloque as fatias de batata-doce em pé, levemente inclinadas e dispostas lado a lado, formando círculos. Pincele toda a superfície das batatas-doces com a mistura de azeite de oliva e ervas e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Passado esse tempo, polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno por mais 5 minutos. Retire do forno e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Panqueca de batata-doce com banana

Ingredientes

1 batata-doce cozida, descascada e amassada

1 banana madura

madura 2 ovos

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a banana, amasse e misture com a batata-doce, os ovos, a canela e o sal. Após, leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, despeje pequenas porções da massa sobre a panela e cozinhe até dourar dos dois lados. Sirva em seguida.

Cuscuz com batata-doce e ovo

Ingredientes

1 xícara de chá de batata-doce cozida, descascada e amassada

1 xícara de chá de flocos de milho pré-cozidos

pré-cozidos 1/2 xícara de chá de água

1 pitada de sal

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 ovo

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os flocos de milho, a água, a batata-doce e o sal e misture. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Transfira a mistura para uma cuscuzeira e cozinhe por cerca de 10 minutos em fogo médio. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o ovo e frite. Tempere com sal e desligue o fogo. Sirva o cuscuz com o ovo por cima.

Omelete de batata-doce com espinafre (Imagem: Angélica Heine | Shutterstock)

Omelete de batata-doce com espinafre

Ingredientes

1 batata-doce laranja cozida, descascada e cortada em cubos

3 ovos

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre

2 colheres de sopa de cebolinha picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a batata-doce cozida e doure. Acrescente as folhas de espinafre e refogue até murcharem. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e reserve. Em outro recipiente, coloque os ovos, o sal e a pimenta-do-reino e bata para incorporar. Despeje a mistura sobre a frigideira e cubra com os legumes. Cozinhe em fogo médio até a omelete ficar firme nas bordas e quase cozida por dentro. Desligue o fogo e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.

Muffin de batata-doce

Ingredientes

1 xícara de chá de batata-doce cozida, descascada e amassada

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata-doce, os ovos, o leite e o queijo parmesão e misture. Adicione a farinha de aveia e o fermento químico e mexa até formar uma massa homogênea. Tempere com sal e orégano. Despeje a massa em forminhas de silicone para muffin e leve ao forno preaquecido a 180?°C por 30 minutos. Sirva em seguida.