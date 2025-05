Como agia quadrilha especializada em furtos de caminhonetes de luxo

Policiais civis da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri/PCDF) cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem integrante de uma organização criminosa especializada no furto de caminhonetes de luxo. A detenção faz parte de uma operação desencadeada entre 10 e 14 de fevereiro deste ano.

A prisão foi efetuada na quarta-feira passada (30/4), em uma casa, em Samambaia. Segundo as investigações, o preso integrava o núcleo financeiro do grupo, ou seja, era responsável por operacionalizar as transações financeiras da organização sem despertar a atenção das autoridades de fiscalização e controle.

A apuração policial revelou que, além de efetuar pagamentos e distribuição dos lucros, o homem prestava o suporte financeiro necessário para o suprimento e manutenção dos integrantes da organização criminosa que estão diretamente envolvidos nas subtrações em série.

Panorama

A investigação construiu elementos probatórios capazes de mapear, caracterizar e desmantelar a espinha dorsal que permeia o organograma do grupo.

No total, foram cumpridas diversas medidas expedidas pelo Poder Judiciário local, destacando-se 17 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de prisão temporária, 32 de busca e apreensão, além do sequestro dos valores custodiados em contas bancárias e instituições financeiras das contas vinculadas aos indiciados, até o limite de R$ 7 milhões.

A polícia concluiu que, além do núcleo financeiro, os criminosos se dividiram em funções estratégicas, operacionais e logísticas e adotavam como modelo de negócio ilícito o furto qualificado de picapes médias de luxo. Foram furtadas 29 caminhonetes no total. A PCDF busca por outros seis integrantes considerados foragidos. As denúncias podem ser feitas pelo número 197.