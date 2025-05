Unb afirma acompanhar com preocupação o caso de estrangeira desaparecida

A Universidade de Brasília (UnB) afirmou acompanhar com preocupação o desaparecimento da aluna ganense Fati Uthman Suleman, que foi vista pela última vez no domingo (27/4). Ela desapareceu após sair da Colina — complexo de moradias estudantis localizado na Asa Norte — com destino a um supermercado na Quadra 409.

Natural de Gana, Fati chegou ao Distrito Federal em março, por meio do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), do Ministério das Relações Exteriores, para cursar português. Segundo Rogério Almeida, funcionário da Secretaria de Direitos Humanos da UnB, um colega viu a estudante por volta das 19h de domingo, quando ela informou que estava indo a um supermercado.

Em nota enviada ao Correio, a UnB informou que "desde que foi comunicada, tem mantido contato direto com as autoridades, colaborando com as investigações e prestando apoio à comunidade acadêmica. A universidade se solidariza com colegas, amigos e familiares de Fati e reafirma seu compromisso com o acolhimento, o bem-estar e a segurança de seus estudantes”, declarou a instituição.

Sem vestígios



No momento em que foi vista pela última vez, Fati vestia sandálias, calça jeans cinza escura e uma camiseta — cuja cor o amigo não soube precisar. Uma colega de quarto, também ganense e participante do mesmo programa, disse ter visto Fati no domingo, mas contou que a estudante não mencionou para onde iria.

“Aparentemente, ela não deixou indícios de que viajaria ou algo semelhante. Todos os pertences estão no quarto”, informou Rogério Almeida, funcionário da Secretaria de Direitos Humanos da UnB. Um boletim de ocorrência foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), mas os colegas relataram que foram informados de que as investigações teriam início apenas na segunda-feira (5/5).

Informações sobre o paradeiro de Fati podem ser repassadas ao número 197, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).