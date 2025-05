Mais de 5 milhões de eleitores podem ter os títulos cancelados

No penúltimo dia do prazo para tirar o título de eleitor ou regularizar, os influenciadores e marcas online entram na campanha para estimular a adesão - (crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

*Por Nathália Queiroz

Eleitores com pendências na Justiça Eleitoral têm até 19 de maio para regularizar a situação. Caso contrário, terão o título cancelado, o que pode gerar uma série de restrições. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o número de eleitores que precisam regularizar o documento é de 5,1 milhões em todo o país.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são considerados faltosos os eleitores que não votaram, não justificaram e não pagaram a multa referente à ausência nas três últimas eleições, sendo que cada turno conta como um pleito, incluindo eleições suplementares.

A maioria dos faltosos, segundo o TSE, é composta por homens (58%). Já por faixa etária, o maior índice de irregularidades está entre os jovens de 25 a 29 anos.

Quem se encaixa nesses critérios deve regularizar a situação o quanto antes. Para isso, basta acessar os sites oficiais do TSE, dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) ou comparecer ao cartório eleitoral mais próximo. Também é possível consultar a situação pelo aplicativo e-Título.

A regularização é necessária, pois quem estiver com o título cancelado fica impedido de votar, tomar posse em concursos públicos, receber remuneração de cargos públicos, tirar passaporte, carteira de identidade e até mesmo fazer matrícula em instituições públicas de ensino, dentre outras restrições.

Como regularizar

O primeiro passo é conferir a situação do título no site do TSE ou do TRE. Em caso de pendências, o eleitor deve acessar o Autoatendimento Eleitoral ou o aplicativo e-Título para quitar débitos e atualizar os dados. O atendimento presencial também está disponível nos cartórios eleitorais até 19 de maio.