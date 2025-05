Homem é preso com 300 arquivos com conteúdos de abuso sexual infantil

Um homem de 46 anos foi preso com, pelo menos, 344 arquivos com conteúdo de abuso sexual infantil durante a operação Guardiões da Inocência, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (7/5) em Ceilândia. Na Delegacia, o acusado confessou que vinha buscando arquivos de pornografia infantil na deepweb — parte de internet que contém conteúdos não públicos e de difícil acesso —, armazenando-os posteriormente. Negou, porém, ter comprado ou comercializado os arquivos.

A operação foi realizada pelas delegacias de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), ligada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECOR). As investigações contaram com apoio do governo dos Estados Unidos na constatação do material pornográfico e o celular do suspeito está sendo periciado. Por não se comprovar situação de flagrante, o homem não permaneceu preso, situação que pode mudar, a depender do avanço da investigação.

O suspeito será indiciado por adquirir, possuir ou armazenar conteúdo que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cuja pena máxima pode chegar a quatro anos de reclusão. As investigações continuam para verificar se o homem não só armazenava arquivos de pornografia infantil, como também comercializava ou participava da produção de cenas dos arquivos.

