Grupo de Pernambuco dizia agir por facção para extorquir vítimas no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desarticulou uma quadrilha oriunda de Pernambuco especializada na prática de extorsões. Segundo as investigações, o grupo se utilizava de informações pessoais das vítimas obtidas por meio de acesso a bancos de dados e vazamentos de informações na internet.

Na manhã desta quarta-feira (7/5), policiais da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri/PCDF), com o apoio dos agentes da PCPE cumpriram quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, São José da Coroa Grande e Paulista, todos em Pernambuco.

As investigações, que começaram há cerca de um ano, identificaram que os criminosos se valiam desses dados para ameaçar as vítimas e exigir transferências bancárias sob coação. Além disso, as apurações revelaram que o grupo dizia ser faccionado do Comboio do Cão (CDC), organização criminosa do DF. Os alvos têm antecedentes criminais por homicídio, roubo e tráfico de drogas.

Nove vítimas foram identificadas no Distrito Federal. Um dos alvos da operação já se encontrava recolhido ao sistema penitenciário do Estado, e com outro, foi apreendida uma pistola calibre 9mm.

