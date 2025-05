Motorista capota carro ao desviar de usuários de patinetes elétricos

11 atendimentos ligados a acidentes com patinetes elétricos foram realizados no Hospital de Base no mês de abril. - (crédito: Grin/Instagram)

Por: Marcelo Thompson Flores e Mariana Saraiva



Um veículo capotou após desviar de um grupo de pessoas que utilizavam patinetes elétricos. O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (8/5) na Asa Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Os números de incidentes envolvendo patinetes elétricos chamam a atenção, de acordo com o Hospital de Base. No mês de abril foram realizados 11 atendimentos associados a acidentes com patinetes elétricos, com três casos de traumatismo cranioencefálico leve (TCE), dois traumas de face, cinco traumas em membros e um trauma torácico.

Destes acidentes, 64% eram homens e 36% mulheres, com média de idade de 22 anos. A regulamentação atual permite que os patinetes circulem em ciclovias e vias com velocidade de até 40 km/h. O uso de capacete e outros apetrechos de proteção é altamente recomendado para todos os usuários.

Em entrevista recente ao Correio Braziliense, o especialista em mobilidade urbana Pastor Willy Gonzales Taco destacou que o uso de capacete e outros equipamentos de segurança podem ajudar a diminuir os impactos de possíveis acidentes. "É fundamental o uso de todos os equipamentos de segurança, além de saber utilizar esse modo de transporte. Não é simplesmente chegar, subir e pronto. Tem que saber utilizar, tem que ter um domínio, porque senão poderá haver problemas", enfatiza o especialista.

De acordo com o ortopedista Pedro Ribeiro, as fraturas mais comuns associadas às quedas com o uso dos patinetes são as de punho. "Elas são as mais frequentes nesses casos, devido ao mecanismo de proteção, quando o paciente cai, ele apoia o punho", explica.

O ortopedista destaca ainda que a falta de equipamentos de proteção individual aumenta o risco desse tipo de lesão. Segundo ele, a depender do tratamento e da gravidade, o tempo de recuperação de uma fratura varia muito. Em média, tende a ser de oito a 12 semanas.

Algumas medidas de segurança estão sendo aplicadas pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) para evitar acidentes, são elas: