Blitz em Ceilândia autua 33 motoristas em apenas duas horas

Uma blitz realizada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) na noite desta terça-feira (6/5), em Ceilândia, flagrou diversas irregularidades no trânsito da região. Em apenas duas horas de operação, entre 22h e meia-noite, 33 motoristas foram autuados por diferentes infrações.

Segundo o Detran-DF, dos 103 condutores abordados, oito estavam dirigindo sob o efeito de álcool, outros oito não tinham Carteira Nacional de Habilitação (CNH), seis conduziam veículos com escapamento irregular e três estavam com a habilitação vencida há mais de 30 dias. Além disso, oito motoristas foram autuados por outras infrações de trânsito. Durante a ação, sete veículos foram removidos ao depósito e um motorista foi encaminhado à delegacia por porte ilegal de arma.

A blitz em Ceilândia faz parte das ações de fiscalização do movimento Maio Amarelo, que busca conscientizar motoristas para reduzir acidentes de trânsito. Entre os dias 30 de abril e 4 de maio, as equipes do Detran-DF intensificaram as abordagens em várias regiões administrativas, incluindo Águas Claras, Areal, Planaltina, Plano Piloto, Sobradinho, Sol Nascente e Taguatinga.

Nesse período, foram abordados 1.550 condutores e realizados 1.330 testes de etilômetro. As ações resultaram na autuação de 182 motoristas por dirigirem após o consumo de álcool, 42 por escapamento irregular, 40 motoristas inabilitados, 28 com a CNH vencida, quatro com o direito de dirigir suspenso e 130 por outras infrações. Ao todo, 73 veículos foram removidos ao depósito.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

