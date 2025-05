Revolução da Inteligência Artificial será tema da Campus Party 2025

A 17ª edição da Campus Party 2025 chega com diversas novidades. Este ano, Brasília será o palco da edição nacional do evento, que acontecerá no Estádio Mané Garrincha, de 18 e 22 de junho. Nessa quinta-feira (8/5), foram anunciadas as principais atrações da edição, que terá a Inteligência Artificial (IA) como tema central.

Uma das presenças mais aguardadas é a de Gabriele Mazzini, especialista em governança e regulamentação de IA e responsável pela proposta da Lei de Inteligência Artificial da União Europeia. Ao longo dos cinco dias de evento, a organização espera receber mais de 120 mil pessoas, que poderão vivenciar uma série de experiências imersivas e interativas.

Francesco Farruggia, presidente global da Campus Party, compara o surgimento da IA ao advento da internet, destacando que se trata de uma tecnologia transformadora que precisa ser amplamente discutida. "Todo o conteúdo da Campus deste ano terá como pano de fundo a inteligência artificial e a forma como ela deve ser regulamentada no Brasil. É um dos temas mais impactantes do nosso tempo e precisa ser debatido de forma ampla, democrática e com a participação de toda a sociedade", afirma.

A Campus Party é um dos maiores eventos de tecnologia, inovação, ciência, empreendedorismo e cultura digital do mundo. Criada originalmente na Espanha, em 1997, chegou ao Brasil em 2008 e, desde então, tem atraído milhares de participantes a cada edição.

Entre os nomes confirmados estão o apresentador e escritor Marcelo Tas; Pedro Chiamulera, fundador da Comunidade AI Brasil e da Clear Sale; o influenciador Peter Jordan, fundador da Petaxxon; o empreendedor social Tiago Mochileiro, conhecido por sua atuação na área da educação; e Camila Farani, sócia-fundadora da G2 Capital e uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina. Também participam da programação Ibere Thenório, Bruno Playhard, Gordox, Muca, Carlos Afonso, Sergio Saccani, Michelle Schneider, entre outros.

O evento combina palestras, workshops, hackathons, desafios tecnológicos, maratonas de programação, networking e experiências imersivas em temas como inteligência artificial, robótica, segurança da informação, games, desenvolvimento de software, startups e muito mais.

Juventude mobilizada

Segundo Leandro Reisman, secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, a Campus Party já é um evento tradicional na cidade e sempre mobiliza a juventude. "Os campuseiros vivem uma verdadeira imersão, dormindo no estádio, participando das maratonas de programação, empreendendo. E este ano, o tema não poderia ser mais atual", destacou.

O espaço também contará com seus programas tradicionais, como o Call For Talks, que seleciona novos talentos para palestras e workshops; a revista científica Campus Party, voltada à publicação de artigos acadêmicos de destaque; e a Campus Future, que dá visibilidade a projetos de estudantes de diferentes perfis. O programa de voluntariado também está confirmado, oferecendo aos participantes a oportunidade de colaborar com o evento e adquirir experiência profissional. Comunidades e caravanas de todo o Brasil estão convidadas a participar desta edição nacional. Para mais informações sobre os programas, acesse o site oficial do evento.

O público da Campus Party é bastante diversificado, reunindo desde estudantes e profissionais da área de tecnologia até empreendedores, pesquisadores, gamers e curiosos. Um dos grandes diferenciais do evento é o ambiente colaborativo, que estimula a troca de conhecimento e o surgimento de novas ideias.