Mulher fica ferida em colisão frontal entre dois carros no Guará 2

A condutora do Mobi foi encontrada ainda no interior do veículo pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma colisão frontal entre dois veículos deixou uma pessoa ferida no Guará 2, nesta quarta-feira (7/5). O acidente ocorreu por volta das 21h38 e mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

De acordo com os bombeiros, os veículos envolvidos foram um Audi A3 preto e um Fiat Mobi preto. A condutora do Mobi, uma mulher de 35 anos, foi encontrada dentro do carro no momento do resgate. Ela apresentava sinais vitais estáveis, mas relatava dores na região do pescoço e da cabeça.

Após receber os primeiros socorros no local, a vítima foi imobilizada e transportada consciente e orientada para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB) para avaliação médica.

O motorista do Audi, um homem de 58 anos identificado pelas iniciais W.R.S., não sofreu ferimentos e recusou transporte para uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a ocorrência. As causas do acidente ainda serão investigadas.

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso

