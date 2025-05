"Temos um discípulo de Francisco no papado", avalia padre

Convidado do CB.Poder desta sexta-feira (9/5), o padre Santiago Perez, da paróquia Nossa Senhora da Assunção, falou sobre o perfil de Robert Prevost, o papa Leão XIV, eleito na última quinta-feira (8/5). O padre comentou que a trajetória do novo pontífice se assemelha à do papa Francisco e que Leão XIV deve dar continuidade ao trabalho feito pelo antecessor.

Às repórteres Sibele Negromonte e Paloma Olivetto, o entrevistado destacou o trabalho desenvolvido pelo papa Leão XIV no Peru e em outros países da América Latina. O pontífice morou 18 anos no Peru e tem dupla identidade, americana e peruana. “Este papa é muito próximo das pessoas, trabalhou nas periferias do Peru e em muitos lugares da América Latina. Trabalhava muito próximo do papa Francisco todos os dias. Ele aconselhava o papa na escolha dos bispos. Estava no Vaticano há dois anos, mas já conhecia muito bem a engrenagem”, afirmou.

O padre Santiago enfatizou ainda que o novo pontífice deve levar um legado da América Latina para o Vaticano. "Ele fazia um trabalho pastoral muito forte, de estar próximo das pessoas. Essa proximidade com o povo marca um rumo muito claro. Ele vem com as mãos sujas do barro peruano. Ele andava a cavalo. Isso é muito bom”, disse. "Francisco lutou muito contra o crelicarismo, que é quando o papa assume uma postura superior à população. Francisco quebrou essa tendência. Essa simplicidade marcou um rumo que vai ser muito difícil ser quebrado e podemos falar que temos um discípulo de Francisco no papado", acrescentou.