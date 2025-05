Homem é preso em flagrante com 1 kg de Skunk na Rodoviária Interestadual

Um homem foi preso por tráfico interestadual de drogas, na Rodoviária Interestadual do Distrito Federal, na madrugada desta sexta-feira (9/5), por volta da 1h. O criminoso foi detido em flagrante em abordagem realizada pela Polícia Militar (PMDF).

Com o suspeito, foram apreendidos 1 kg de Skunk, uma variedade mais potente da maconha, com valor estimado em R$ 16 mil, além de um aparelho celular com restrição de roubo. A prisão foi feita pelo Batalhão da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) e com apoio do serviço de inteligência.

Após ser detido, o criminoso foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas. O suspeito será investigado e ficará à disposição da justiça para as medidas cabíveis.