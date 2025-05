Ainda dá tempo! Dia D da vacinação da gripe tem pouca fila e muita vacina

Este sábado (10/5) está marcado como o Dia D da vacinação da gripe em todo o Distrito Federal. Mais de 100 pontos espalhados por todo o quadradinho estão aptos a distribuir 200 mil doses para os cidadãos brasilienses. A vacina tem a capacidade de evitar complicações decorrentes do vírus da influenza. A vacinação continua até as 17h.

Estão aptos para serem vacinados: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde e professores das escolas públicas e privadas, trabalhadores dos Correios, trabalhadores portuários, povos indígenas e quilombolas, pessoas com comorbidades, outras condições especiais e deficiência permanente, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, profissionais das Forças Armadas, segurança e salvamento, pessoas em situação de rua, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medida socioeducativa e funcionários do sistema prisional.

Nos postos de saúde

O Correio passou em dois pontos no Plano Piloto, Cruzeiro Novo e Asa Sul, e as filas não estão longas. O único ponto que aumenta a espera para a imunização são as burocracias para registrar os vacinados nos sistemas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Eliane Silva, 60, bibliotecária, descobriu por um grupo no WhatsApp. Ela faz parte dos coletivo: Filhas da Mãe, de mulheres que cuidam de mães diagnosticadas com demência e por isso queria se imunizar. “Tenho uma mãe diagnosticada com demência, é importante fazer minha parte e me vacinar”, conta ao Correio.

Também foi o momento de quem ainda não teve tempo para se vacinar. “Acabei perdendo o dia da vacinação no HRAN, onde trabalho. Estávamos passando. Por aqui vimos que estava vazio e decidi parar para vacinar”, diz Rodrigo Fonseca, 44, fisioterapeuta. O profissional da saúde ainda avisa que o aplicativo do Connect SUS manda notificações sobre imunização para os usuários.