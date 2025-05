PMDF realiza duas apreensões de arma de fogo durante a noite desta sexta (9/5)

Policiais militares apreenderam três armas de fogo na noite de sexta-feira (9/5), em São Sebastião e Ceilândia. Cinco suspeitos foram abordados e levados para a delegacia.

O primeiro homem foi abordado na QC 10, em frente ao Mangueiral, por volta das 20h30. A PMDF havia recebido a informação de que o suspeito transportava duas armas no porta-malas do carro. Durante a revista, os policiais encontraram as armas de fogo no veículo.

No carro do suspeito, os policiais encontraram uma pistola calibre .45, uma espingarda calibre 12, 57 munições de calibre .45, sete de calibre 12 e três carregadores. O homem foi levado para a 30ª Delegacia de Polícia por não apresentar a documentação da espingarda.

Outra Apreensão

Outro grupo de policiais militares, desta vez em Ceilândia, abordou um veículo com quatro pessoas na Quadra 502 do Condomínio Pôr do Sol, às 21h, e realizou mais uma apreensão de arma de fogo. Dentro do carro, os policiais encontraram um revólver calibre 32, com duas munições picotadas.

Os quatro suspeitos foram levados para a 15ª Delegacia de Polícia, onde o crime foi registrado em flagrante. O veículo em que eles estavam constava como roubado no sistema da PMDF.

