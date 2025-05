Mulher é golpeada com tesoura por homem no meio da rua, em Taguatinga

Policiais militares prenderam, na tarde deste sábado (11/5), um homem acusado de desferir golpes de tesoura contra uma mulher, na QND 30, em Taguatinga. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com perfurações na perna.

Os militares chegaram ao local após um denunciante relatar a situação de agressão. No local, a PM encontrou a mulher caída em uma calçada. O autor estava próximo ao local e foi preso em flagrante. Segundo a corporação, a mulher foi atingida com tesouradas.

Ela recebeu os primeiros socorros pela própria PM até a chegada do Corpo de Bombeiros, que deu continuidade ao atendimento. Aos policiais, a vítima contou ter recebido um tapa no rosto do agressor e tentou fugir correndo, quando tropeçou e caiu em frente a uma sorveteria. Neste momento, o homem aproveitou para feri-la com a tesoura.

O autor foi conduzido à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), onde foi autuado pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica com base na Lei Maria da Penha. A arma utilizada no crime — uma tesoura — foi apreendida.