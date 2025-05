Bebê de 24 dias com sinais de asfixia é salvo por policiais em Plantalina

Polícia Militar salva bebê de 24 dias com sinais de asfixia na zona rural do DF - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um bebê, de apenas 24 dias, foi salvo por Policiais militares do DF (PMDF), na noite deste sábado (10/5), após apresentar sinais graves de asfixia. O fato ocorreu às 21h30, na sede da 2ª Companhia, localizada na região da Taquara, área rural de Planaltina-DF. Desesperado, o pai da criança chegou ao local buzinando e gritando por ajuda.

O homem estava com o recém-nascido nos braços, que apresentava os lábios arroxeados e quase nenhuma resposta motora, sinais claros de que algo muito sério estava acontecendo. O 1º Sargento Marcos Vieira iniciou imediatamente os procedimentos de primeiros socorros, com o apoio da equipe. Foram realizadas manobras de tração abdominal e a técnica de Heimlich adaptada para bebês.

Após o atendimento dos policiais, as vias aéreas do bebê foram desobstruídas, e ele voltou a respirar normalmente. A movimentação do recém-nascido também foi retomada, aliviando a tensão dos pais e dos militares que atuaram no resgate.

Após o atendimento, a equipe acompanhou a família até a residência, garantindo que tudo estivesse em segurança e oferecendo apoio emocional aos pais.