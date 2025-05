Homem é preso por furtar equipamentos de igreja no Núcleo Bandeirante

Um homem acusado de furtar equipamentos de som de uma igreja evangélica do Núcleo Bandeirante foi preso pela Polícia Militar (PMDF) na tarde deste domingo (11/5). O suspeito cometeu o primeiro furto em novembro de 2024 e tentou invadir o templo novamente nesta semana.

Após a tentativa, representantes da igreja procuraram a PMDF para relatar o ocorrido e fornecer imagens do circuito interno de segurança. Com base nas informações, equipes do 25º BPM realizaram patrulhamento e localizaram o homem nas ruas da região. Ao ser abordado, ele confessou ter praticado o furto. O suspeito foi conduzido para a 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante), onde foi registrada a ocorrência.

Ele ostenta uma vasta ficha criminal, com passagens por furto, roubo e receptação. Após furtar a igreja em novembro, ele foi preso novamente em dezembro por receptação. Após cumprir breve pena, retornou ao crime, informou a PM.