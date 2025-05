Atirador em moto mata homem em bar lotado do Riacho Fundo

Um homem morreu ao ser executado a tiros durante uma festa em um bar, na QN 15 do Riacho Fundo 2. O crime ocorreu na noite deste domingo (11/5) em meio a um aglomerado de pessoas. A identidade da vítima não foi revelada até a última atualização dessa reportagem.

Segundo informações preliminares obtidas pelo Correio, o suspeito do crime estava em uma moto e passou no local efetuando disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida com ao menos quatro tiros. No momento do ataque, dezenas de pessoas estavam no local.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e tentaram reanimar a vítima — que estava em parada cardíaca —, mas ela não resistiu e morreu. A motivação vai ser investigada pela Polícia Civil.