Brasilienses enfrentam mais um dia frio e nublado nesta quarta-feira (14/5)

O frio segue marcando presença em Brasília nesta quarta-feira (14/5). Com temperatura mínima de 16 °C e máxima de 24 °C, a sensação térmica chegou a 10 °C nas primeiras horas do dia, aumentando a sensação de frio entre os moradores do Distrito Federal. A previsão é de tempo estável, mas com céu encoberto e possibilidade de chuvas isoladas ao longo de todo o dia.

Segundo o Instituto de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%, o que favorece o aumento da nebulosidade. Os ventos sopram de leste-sudeste, com intensidade fraca a moderada, mas há previsão de rajadas, o que contribui para a sensação térmica mais baixa.

A manhã começou com muitas nuvens, cenário que deve se manter durante a tarde e a noite. A presença constante da nebulosidade, aliada ao vento úmido, mantém o clima ameno e pode surpreender quem saiu de casa sem agasalho.





Moradora da Vila Planalto, Maria do Prado, de 58 anos, disse estar aproveitando o tempo mais fresco. “A gente estava precisando também de um frio, porque é um calor insuportável normalmente”, comentou. Para ela, o clima mais ameno é bem-vindo. “Eu prefiro o frio. É Bom pra dormir e você acorda mais disposto, disse, enquanto caminhava pelas ruas com uma jaqueta e gorro vermelho.

Também há quem sinta o frio com mais intensidade. A auxiliar administrativa Ana Cláudia Lima, 21, caminhava encolhida de frio pela Rodoviária do Plano Piloto a caminho do trabalho na manhã desta quarta. “É horrível. E foi do nada. No final do dia, temos que tirar todas as camadas de roupa”, disse tremulando, mas sorridente.

Ela aposta em roupas térmicas e diversos casacos para lidar com as baixas temperaturas. “Tenho um monte de roupas térmicas e sempre tô com várias camisas de roupas nesses dias. Hoje tô com duas meias e 3 blusas aqui. O importante é se agasalhar”, recomendou.

Ambas deixam um recado para quem ainda vai sair de casa: “Traga sua blusa de frio, que tá muito frio!”, aconselha Ana. Já Maria reforça: “Se sair despreparo, vai passar muito frio”.