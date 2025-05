"Nômades digitais preferem Brasília", diz secretário de Ciência e Tecnologia do DF

O potencial da indústria de games no DF, a formação de jovens para trabalhar com inteligência artificial e o reconhecimento da capital federal como destino preferido de nômades digitais foram temas da entrevista dada, ontem, pelo secretário de Ciência e Tecnologia, Leonardo Reisman, ao CB.Poder — parceria do Correio com a TV Brasília. Às jornalistas Ana Maria Campos e Jaqueline Fonseca, ele também abordou a realização, na região, de eventos de inovação, como o Brasília Games Festival, a Campus Party e o Inova Summit, além de destacar iniciativas do GDF voltadas à inclusão digital e ao fortalecimento do setor tecnológico.

A gente estava conversando sobre eventos tecnológicos que vão ocorrer em Brasília em tecnologia. O que pode nos dizer?

Essa área, tão fascinante para os nossos jovens: os games. Indústria essa que cresce mais do que a da música, a do que cinema, a do entretenimento. E a gente tem um evento na nossa cidade: o Brasília Game Festival, que alcança a sua terceira edição, com público esperado de mais de 60 mil pessoas, com a parte de esportes (cibernéticos) dos nossos atletas, dos times que competem nas diferentes modalidades e também toda parte de indústria (tecnológica), que são os estúdios locais que desenvolvem os próprios jogos, seja para console — para PlayStation, para Xbox — seja para o mobile ou até para o computador.

E o mais importante: entrada gratuita, né? Onde é que vai ser?

É 100% gratuito. Será no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Na sexta, sábado e domingo.

Explica para a gente como nasce um jogo no Distrito Federal, quais são as incubadoras, os caminhos?

Hoje, você tem dois tipos de possibilidades falando de indústria. Você tem os jogos competitivos, que são sempre de grande investimento, jogos que acabam sendo internacionais, onde você cria as dinâmicas das competições, e os jogadores, os pro-players que eu falava. E você tem uma outra dinâmica que são, por exemplo, jogos de aventura que a gente baixa no celular, jogos mobile, que, muitas vezes, com pouco investimento, você já consegue fazer uma primeira versão. E a gente tem estúdios locais, startups e empreendedores locais, com grande parte de jogos premiados nacionalmente. Temos um estúdio, aqui de Brasília, que fez um jogo, chamado, em inglês, "No Place for Bravery", a tradução seria "Sem lugar para bravura", que é de aventura, numa época viking. (Trata) de um pai com uma filha. Tem até uma ideia de paternidade — dos valores da paternidade — através da jornada desse pai. É um jogo muito legal, ganhou como melhor jogo mobile de aventura do ano passado de novo, feito pelo pessoal, aqui, de Brasília.

Muito se fala que Brasília precisa desenvolver uma vocação. Essa vocação é tecnologia?

Sem dúvida, a gente saiu em um ranking recente, em que Brasília foi reconhecida no mundo como a cidade preferida dos nômades digitais. Quem são esses (oindivíduos)? Principalmente aqueles que trabalham em empresas de base tecnológica e podem escolher trabalhar, remotamente, em qualquer lugar do mundo. Então, a gente teve essa grata surpresa. Brasília foi ranqueada em primeiro (lugar) por coisas como espaços culturais, praças, quantidade de luz do sol, qualidade da internet, cafés, segurança pública.

Vamos falar mais um pouco sobre a Campus Party. Quando é que vai ser e o que mais que tem de programação?

De 18 a 22 de junho, no Estádio Nacional (Mané Garrincha). É a primeira vez que Brasília recebe a edição nacional do evento. A gente sempre vem fazendo a Campus Party Brasília, e este ano, faremos a Campus Party Brasil. É um evento para a família toda. Pai, mãe, avô, avó, não deixe de conferir uma área open — uma área aberta, gratuita, com experiências de tecnologia imersivas para todos: de drones, realidade virtual e impressão de comida. Na sequência, logo, teremos um outro grande evento (tecnológico) também.

Qual é esse outro grande evento?

No dia 24 de junho, começa o Innova Summit, que é um evento para um público, digamos assim, empreendedor, que tem sua startup e que está tentando empreender, tentando se conectar. O Inova Summit é considerado, hoje, a maior conferência de negócios e de inovação da América Latina. E a gente está falando de nomes nacionais e internacionais de peso: Thiago Nigro, Joel Jota, Tiago Brunet, Wendell Carvalho, Murilo Gun e Camila Farani.