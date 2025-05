Motorista alcoolizado foge de acidente e é encontrado com arma de fogo

O suspeito havia se envolvido em um acidente, tentou sair do local sem prestar socorro e foi alcançado pela PMDF - (crédito: PCDF/Divulgação)

Após se envolver em um acidente de trânsito no Guará na noite desta quarta-feira (14/5), um homem fugiu do local do sinistro sem prestar socorro à vítima. Ele foi encontrado logo depois pela polícia.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com o suspeito, foi identificada uma arma de fogo calibre .22 com 99 munições intactas e 7 munições de calibre 762 deflagradas.

Segundo os militares, o indivíduo foi preso por omissão de socorro, embriaguez ao volante e posse irregular de arma de fogo.