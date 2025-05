Menor que golpeou colega na escola está interno e passará por audiência

O adolescente apreendido pela Polícia Civil (PCDF) por suspeita de golpear um colega no abdômen dentro da sala de aula, em um colégio de Águas Claras, está internado em uma unidade socioeducativa e deve passar por uma audiência nesta quinta-feira (15/5), segundo apurou o Correio.

Na semana passada, a Justiça, por meio da Vara da Infância e da Juventude do DF, pediu a internação provisória do menor por 45 dias. O adolescente foi detido na sexta-feira passada, em razão de um mandado de apreensão, no qual ele é suspeito de tentativa de latrocínio. O crime ocorreu no Parque de Águas Claras e, na ocasião, o menor tentou roubar um celular e acertou a vítima com um golpe de faca.

Na quarta-feira, o adolescente protagonizou uma situação grave na escola onde estuda, o colégio Objetivo de Águas Claras. Segundo as investigações, ele desferiu um soco na lateral do abdômen de um colega de sala, de 15 anos. O adolescente está na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Anchieta, com uma lesão no rim. Ainda não há previsão de alta.

Em entrevista ao Correio à época dos fatos, a mãe da vítima, que preferiu não se identificar, relatou que o estudante suspeito teria entrado na sala de aula nervoso e agressivo. "Eu pedi para que meu filho me contasse tudo o que ocorreu. Ele disse que o colega chegou na sala dizendo que estava possuído de ódio e que não era para ninguém mexer com ele. Como meu filho costumava fazer brincadeiras com esse colega, o chamou de playboy", disse na entrevista.

Após esse comentário, o estudante deu um soco forte na vítima. A mãe relata que só foi informada sobre o fato pela escola às 16h, quase cinco horas depois. Ela afirmou que pediu o acesso às imagens das câmeras de segurança, o que foi negado pela direção.

Em nota oficial, o colégio explicou que, "sobre as câmeras de segurança, é importante esclarecer que a escola jamais se recusou a disponibilizar as imagens às autoridades competentes. Pelo contrário, todas as gravações solicitadas foram entregues conforme determinação legal. As imagens captadas na quinta-feira, 08 de maio, foram encaminhadas à Delegacia da Criança e do Adolescente mediante solicitação formal e também estão à disposição do Conselho Tutelar. Ressaltamos que, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), as imagens feitas dentro da sala de aula só podem ser compartilhadas mediante solicitação oficial de autoridades".

Nessa terça-feira (13/5), a mãe da vítima afirmou ao Correio que o adolescente permanece na UTI sob observação médica. O aluno será submetido a novos exames hoje para avaliação.

Posicionamento

Em nova nota enviada à imprensa, o Colégio Objetivo posicionou-se quanto à apreensão do estudante e as medidas tomadas. De acordo com a instituição, foram adotadas soluções no âmbito escolar, "incluindo a transferência do estudante responsável pela agressão, além de ações pedagógicas com a turma, conduzidas pelo Serviço de Orientação Educacional (SOE)".

"Neste sábado (10/05), a escola foi informada de que o mesmo adolescente, fora do ambiente escolar e em situação anterior ao episódio ocorrido na escola, foi apreendido pela polícia, acompanhado de outros jovens que não pertencem ao corpo discente do Colégio Objetivo. Diante disso, é essencial esclarecer que os demais adolescentes citados em rumores sobre um suposto latrocínio não são alunos do Colégio Objetivo. Qualquer tentativa de associação entre a instituição e esses indivíduos é incorreta e infundada", frisou.