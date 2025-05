Feminicida que matou a mulher e a sogra em Luziânia é encontrado morto no DF

Alex Brito Alves da Cruz, investigado pelo dupolo feminicídio da mulher e da sogra, em Luziânia (GO), é encontrado morto em uma casa no Recanto das Emas. O corpo foi localizado em um imóvel na quadra 802 da região administrativa na manhã desta quinta-feira (15/5).

Vizinhos relataram ao Correio terem ouvido ao menos três disparos de arma de fogo por volta das 7h. Ninguém sabe quem era o proprietário do imóvel. Mas há relatos que o local é um ponto de encontro de usuários de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar do DF, o corpo de Alex Brito apresentava marcas de tiro. O Corpo de Bombeiros informou que havia três perfurações e a vítima estava em parada cardiorrespiratória. Após 32 minutos de manobras de ressuscitação cardiopulmonar, o óbito foi declarado pelo médico regulador.

O local do crime está sendo preservado pela PM para que a perícia da Polícia Civil colha vestígios que levem à autoria dos disparos. A motocicleta usada por Alex para fugir do local do crime estava no local. E havia uma faca escondida debaixo do banco.

Na madrugada de quarta-feira (14/5), a equipe da PM de Goiás foi acionada para atender o duplo feminicídio de Andreia de Araújo Marinho, 41 anos, e da mãe dela, Maria de Araújo Marinho, 66, no Setor Dalva IV, em Luziânia (GO).

Andreia era companheira de Alex. Além dos dois corpos, uma criança foi encontrada em estado de choque e recebeu atendimento na UPA, acompanhada do Conselho Tutelar.

Alex fugiu do local do crime e, no mesmo dia, a PM goiana teve informações de que ele estaria no Distrito Federal.

Veja como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica (lista completa aqui)

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673 E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-743

Marcelo Thompson Flores* - Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes.