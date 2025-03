Vítima de feminicídio no Recanto das Emas foi morta na frente dos filhos

A mulher de 31 anos, vítima de femínicidio no Recanto das Emas na madrugada desta segunda-feira (31/3) foi morta na frente dos filhos, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal. O marido dela, um homem de 41 anos, foi preso em flagrante após fugir do local e se entregar posteriormente.



Conforme a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ela foi morta pelo marido e sofreu dois golpes de faca no peito. Os bombeiros foram acionados, mas ao chegarem ao local, a vítima já estava morta.

Feminicídio no Recanto das Emas

O feminicídio ocorreu por volta das 00h24, na Quadra 510, Conjunto 15, do Recanto das Emas. Após o crime, o homem fugiu mas foi capturado pela Polícia Militar do DF.

A Polícia Civil detalhou que os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam um chamado sobre um possível feminicídio. No local indicado, encontraram um familiar do suspeito em chamada de vídeo com ele, tentando convencê-lo a se entregar. Após negociações, o suspeito enviou sua localização e foi encontrado em uma área de mata, onde confessou o crime.

O suspeito foi encaminhado para a 27ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso.