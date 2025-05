Um novo espaço seguro para elas

O Distrito Federal ganhou mais um Centro de Referência da Mulher Brasileira (CRMB). A quarta unidade fica na AE 06 Coer, Quadra 01 Setor Oeste, próximo de pontos de ônibus e ao lado do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Sobradinho II. A inauguração foi ontem, com a presença da governadora em exercício Celina Leão (PP), que também recebeu diretores de escolas para ouvir as demandas do setor e, depois, almoçou no Restaurante Comunitário da cidade.

O Centro de Referência é estruturado para atender a mulheres que estejam em situação de violência doméstica. Lá, serão feitos o acolhimento e a triagem das vítimas, e serão oferecidos apoio psicossocial, orientação jurídica, alojamento de curto período, entre outros recursos.

A construção dos CRMBs é fruto de parceria entre o Ministério da Mulher e o GDF, por meio da Secretaria da Mulher do Distrito Federal e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

A ministra da Mulher, Márcia Lopes, destacou a importância da parceria entre os governos para proteger as mulheres. "Esta parceria do governo federal com o Governo do Distrito Federal é fundamental. Sem essa unidade, sem essa corresponsabilização, sem essa coparticipação, nós não venceremos a agenda das mulheres", afirmou.

De acordo com Celina Leão, cada Casa da Mulher custará ao governo, anualmente, cerca de R$ 2 milhões. "Isso não é custo, é investimento, porque investir em mulher é você prevenir outras ações", destacou. "Nós vivemos em um país que mata mulher pelo simples fato de ela ser mulher. Se apanha, por ser mulher e se violenta essas mulheres. Não queremos privilégios, queremos igualdade, mas igualdade de verdade", completou.

Os outros três equipamentos, todos entregues neste mês, ficam no Recanto das Emas, em São Sebastião e no Sol Nascente. Agora, serão cinco equipamentos de atendimento especializado, junto à Casa da Mulher Brasileira, em Ceilândia.

O investimento total nas quatro unidades foi de aproximadamente R$ 8,8 milhões, somando recursos federais e da contrapartida do GDF. Apenas na unidade de Sobradinho II, o aporte chega a R$ 1.796.150,82, destinado para a obra e aquisição de mobiliário.

Porta aberta

A secretária da Mulher do Distrito Federal, Giselle Ferreira, ressaltou que a Casa não é somente para situações emergenciais. "Aqui, é uma porta aberta. Não precisa ter medida protetiva, não precisa somente estar passando por violência doméstica. Esses espaços são para todas as mulheres", explicou. "Cada centro representa um espaço seguro, acolhedor e estratégico para promover não só o enfrentamento à violência, mas também a autonomia e o protagonismo feminino. Estamos comprometidas em levar esses serviços cada vez mais perto de quem precisa", afirmou.

Passe livre

De acordo com a governadora em exercício, o orçamento do DF para políticas de proteção à mulher cresceu quase 800%, aplicado em programas como o Passe Livre para as mulheres vítimas de violência — que já tem 1,2 mil mulheres cadastradas —, o Órfãos do Feminicídio (programa Acolher Eles e Elas) e o auxílio aluguel. "É uma luta de gênero, é uma luta que a gente precisa de ter uma conscientização, mas ter uma rede de atendimento onde a mulher consiga sair da violência é o nosso objetivo", defendeu Celina Leão.

Os equipamentos de proteção à mulher funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, como pontos de apoio e orientação em situação de violência, com atendimento gratuito e espontâneo.

A equipe multidisciplinar é composta por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e educadores sociais. Entre os serviços ofertados estão escutas qualificadas, análise das demandas das vítimas e encaminhamentos para apoio de órgãos parceiros, além de formação e capacitação profissional, com palestras, cursos e rodas de conversa, para auxiliar na superação de situações de vulnerabilidade e violência.

Educação

Logo após a inauguração do centro de referência, Celina Leão se reuniu com 47 gestores da Regional de Ensino de Sobradinho para discutir as demandas do setor. Celina Leão também visitou a Escola Classe 25 e o restaurante comunitário, onde almoçou.