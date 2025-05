Quadrilha do Sul que aplicava golpe do bilhete premiado é alvo da PCDF

Policiais civis do DF cumpriram, nesta quinta-feira (15/5), quatro mandados de busca e dois de prisão preventiva contra integrantes de uma quadrilha especializada no golpe do bilhete premiado. As ordens judiciais foram cumpridas no Rio Grande do Sul, onde moram os suspeitos.

A ação foi desencadeada pela 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante). As investigações começaram em abril do ano passado, depois que uma moradora do Par Way perdeu R$ 295 mil em decorrência do golpe.

De acordo com a PCDF, as ações são uma continuidade dos esforços enviados pela 11ª DP no combate a essa modalidade de crime. Em 8 de abril deste ano, os policiais prenderam em flagrante integrantes de organização criminosa, sediada em São Paulo, também especializada na prática do golpe do bilhete premiado. O grupo preso no dia 8 foi responsável por fazer pelo menos 11 vítimas no Distrito Federal e causar prejuízo milionário.