Melhoria para alunos no Paranoá

O Governo do Distrito Federal entregou, ontem, seis novos módulos escolares ao Centro Educacional (CED) do PAD-DF, na zona rural do Paranoá. A inauguração dos espaços visa aprimorar o ensino na zona rural. Ao todo, 420 alunos serão beneficiados.

A solenidade contou com a presença da governadora em exercício do DF, Celina Leão, da secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, e de representantes da comunidade local. Ao todo, foram investidos R$ 1,6 milhão na estrutura, que contempla salas de aula com isolamento térmico e acústico, ar-condicionado, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e ambientes para socialização.

"O Distrito Federal tem uma área rural poderosa, e precisamos cuidar dessas crianças que estão aqui, para garantir a permanência dos pais e responsáveis no campo. Uma das formas de fazer isso é levar educação e segurança pública a eles", destacou Celina Leão.

Ela também destacou a agilidade na entrega. "A construção desses módulos é rápida, acontece em quatro meses, sem prejuízo na qualidade. Estamos economizando até no transporte escolar, porque não precisamos mais deslocar alunos para outras regiões", acrescentou.

Conquista

Por sua vez, os estudantes do CED/PAD-DF celebraram a inauguração dos módulos escolares. O presidente do Grêmio Estudantil do centro, Ryan Saraiva, 17 anos, comemorou a atenção que está sendo dada aos alunos da zona rural. "É um dia de grande alegria porque, agora mais do que nunca, vamos ter um contato melhor com a educação, pois temos uma estrutura de grande qualidade. Com certeza, essa é uma oportunidade única para todos os alunos", disse.

Saraiva também solicitou: "Muitas vezes, os projetos (do governo) não são voltados para as pessoas que precisam da educação no campo, mas eu faço mais um pedido, que vocês nunca se esqueçam da gente. Porque a educação pode transformar nossa vida".

O diretor do centro, inaugurado em 1979, Gilsiney Souza, ressaltou a importância da iniciativa: "Investir, aqui, é dar oportunidade para que esses meninos continuem estudando sem ir para longe de casa".