Médico retira 35 pedras da bexiga de homem que bebia refrigerante todo dia

Nos últimos dias, um vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar a remoção de 35 pedras da bexiga de um homem de 60 anos. O urologista do Hospital de Capinópolis, em Minas Gerais, Thales Franco de Andrade, médico responsável pela cirurgia compartilhou o vídeo — que já ultrapassou oito milhões de visualizações — afirmou que os múltiplos cálculos foram causados pelo consumo diário de dois a três litros de refrigerante.

"Além da baixa ingestão de água, a acidificação urinária, o aumento da excreção de cálcio e a elevação dos níveis de oxalato são fatores que potencializam o risco de nefrolitíase", escreveu no post em rede social.

A cirurgia foi realizada em 30/4 e teve duração de duas horas. Segundo o médico urologista, o consumo excessivo de refrigerantes, ricos em ácido fosfórico e açúcares, contribui para o surgimento de cálculos de oxalato e fosfato de cálcio nos rins e bexiga. Ou seja, favorecem a criação das famosas pedras nos rins e na bexiga.

Leia também: Cérebro recebe proteção imunológica contra dieta gordurosa, diz estudo

O paciente se recupera bem, e logo após a cirurgia, é possível ouvi-lo conversar com o médico no vídeo, onde ele contou um pouco dos seus hábitos que levaram a formação de 35 pedras na bexiga.

Os riscos dos cálculos renais

Os cálculos renais podem causar uma série de problemas para quem não trata. Além da dor intensa e do bloqueio do urinário, podem surgir infecções no trato urinário e, em casos mais graves, a perda da função do rim.

Leia também: Homem recebe mais de 200 picadas de cobras e ajuda a criar antídoto

Existem hábitos que podem aumentar o risco de desenvolver as pedras nos rins, como a predisposição genética, fatores ambientais, obesidade e dieta rica em proteínas e sal. Mas principalmente: a baixa ingestão de líquidos. Por isso, o médico deixa o recado: "Manter uma hidratação adequada e evitar o consumo excessivo de refrigerantes são medidas essenciais para a prevenção. Saúde renal começa na escolha diária do que bebemos", finaliza na publicação.