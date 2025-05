Mulher é assassinada em Samambaia; caso é tratado como feminicídio

Uma mulher de 31 anos foi vítima de feminicídio na noite deste domingo (18/05), por volta das 19h30, em Samambaia. O crime ocorreu no Conjunto 17 da Quadra QR 421. De acordo com testemunhas, o autor do crime é o companheiro da vítima, que fugiu do local e está foragido.

A vítima, ainda não identificada, sofreu ferimentos causados por arma branca. A perícia foi acionada e está no local para apurar as circunstâncias do crime. A ocorrência será registrada na 26ª Delegacia de Polícia.

Com esse caso, o Distrito Federal chega a 10 feminicídios registrados em 2025. De acordo com dados oficiais, todas as vítimas deste ano até então, eram mães, e a faixa etária mais atingida é de 30 a 34 anos, que representa 33% das mortes (três casos).

A maioria dos crimes ocorreu dentro de casa (44%) e foi cometida com arma branca (44%). Em abril, houve três feminicídios, o que corresponde a 33% do total registrado no ano até agora

Aguarde mais informações