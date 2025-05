Brasilienses vão aos postos de saúde em busca da vacina contra a gripe; sem filas

No primeiro dia de ampliação da campanha de vacinação contra a gripe no Distrito Federal, nesta segunda-feira (19/5), o movimento foi tranquilo nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Na UBS 2 da Asa Norte, filas pequenas e atendimento rápido marcaram o início da nova fase da imunização, agora disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade.

A ação promovida pela Secretaria de Saúde do DF busca conter o avanço do vírus influenza em meio ao aumento dos casos da doença. A vacina oferecida este ano protege contra os vírus H1N1, H3N2 e tipo B, e pode ser realizada junto com outras doses do calendário vacinal.

Imunizados

O filósofo Gustavo Gomes, de 44 anos, foi um dos primeiros a chegar à UBS 2, na Asa Norte. “A vacinação é importante para a saúde coletiva. Ninguém vai deixar de pegar um resfriado por causa disso, mas se todo mundo se vacinar, o vírus circula menos. Todo ano venho no primeiro dia em que liberam para o público geral para me prevenir o mais rápido possível”, afirmou ao Correio.

A administradora Débora Ingrisano, 45, disse que se sente alegria em ver essa preocupação governamental em proteger a todos. “Todo mundo tem que se vacinar. Para mim, é prioridade manter as vacinas em dia, principalmente, por causa da minha família. Vacina salva vidas”, disse.

Para se vacinar, basta procurar uma das 164 salas de vacina espalhadas pelas UBSs do DF com um documento de identidade e, se possível, a caderneta de vacinação. A lista completa dos postos está disponível no site da Secretaria de Saúde.

A meta do Governo do Distrito Federal é ampliar a cobertura vacinal e reduzir complicações, internações e óbitos causados pela gripe. A vacinação seguirá nos próximos dias enquanto houver doses disponíveis.