Casos de gripe aumentam 685%

Com a chegada do frio ao Distrito Federal, clima que deve persistir até agosto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os atendimentos por sintomas gripais cresceram, significativamente, na rede pública de saúde. Na primeira quinzena de maio, mais de 16 mil pessoas procuraram os centros médicos por queixas com problemas respiratórias. No dia 1º do mês foram registradas 221 consultas. Na última quarta-feira, esse número saltou para 1.735, um aumento de 685%.

A Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) informou que, desde o início da campanha de imunização, em 25 de março, foram aplicadas mais de 272 mil doses de influenza trivalente em grupos prioritários. Essas pessoas, que seguem com direito à vacinação gratuita, incluem idosos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, professores das redes pública e privada, povos indígenas e quilombolas, profissionais da saúde, população privada de liberdade, membros das Forças Armadas, pacientes com doenças crônicas e pessoas em situação de rua.

Em meio ao crescimento dos casos, a vacinação contra a gripe será ampliada. A partir de segunda-feira, todos os indivíduos com mais de seis meses de idade também poderão receber a picada dos imunizantes nas unidades básicas de saúde (UBSs) da região. A meta do Governo do Distrito Federal (GDF) é ampliar a cobertura vacinal e reduzir complicações, internações e óbitos causados pelo vírus influenza.

A vacina deste ano oferece proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e B. Ela pode ser recebida, simultaneamente, a outras previstas no calendário vacinal. Para acessar a dose, basta procurar uma das 164 salas de vacina nas UBSs da capital federal levando um documento de identificação e, se possível, a caderneta com registros de imunizantes recebidos. A lista de postos está disponível no site da Secretaria de Saúde (SES-DF). Acesse o QR Code nesta página.

Proteção

A biomédica Lídia Santana, 43 anos, foi uma das pessoas que procuraram a UBS 1, na Asa Sul. Ela reforçou a importância da imunização e de pensar no coletivo. "A vacina é necessária e salva vidas, tanto a minha como de toda a população. Como começou o tempo frio, também nos protege contra as cepas mais perigosas. Eu acho fundamental tomar. Todo o ano eu tomo e sempre deixo meu caderno em dia", recomendou.

Para a estudante de medicina Giovana Oliveira, 23, o vacinar vai além da proteção individual. "É um papel social. Busco sempre manter minhas vacinas em dia por ser profissional da saúde, mas para promover a imunidade coletiva, o chamado efeito manada. É bom ver que, mesmo com fila, há interesse das pessoas em se proteger", reforçou.

O aposentado Miguel Murila, 71, foi à UBS 1 em busca da imunização específica da dengue, mas aproveitou para se proteger contra a gripe. "A vacina é um dos métodos mais eficientes que a gente conhece. Sempre procuro manter em dia. Temos que ter as vacinas em dia para que o nosso corpo tenha suas defesas naturais e possamos ficar fortes e menos debilitados", enfatizou.

Infectologista André Bon

Quais os sintomas da gripe?

Podem variar de leves a graves e os mais comuns incluem: febre alta, calafrios, tosse, dor de garganta, coriza ou nariz entupido, dores musculares ou no corpo, dor de cabeça, fadiga (cansaço).

Qual a eficácia da vacina da gripe?

Varia de ano para ano, pois depende de diversos fatores, incluindo a correspondência entre os vírus da vacina e os vírus circulantes, bem como a saúde e a idade da pessoa vacinada. Esse imunizante reduz o risco de que o imunizado contraia a gripe entre 40% e 60%. Mesmo quando a vacina não impede completamente a infecção, costuma diminuir a gravidade dos sintomas e o risco de complicações, como pneumonia e hospitalização.

Qual o intervalo entre a vacina da gripe e outros imunizantes?

As diretrizes, geralmente, permitem a administração da vacina da gripe simultaneamente com outras, incluindo a da covid-19. Não há necessidade de um intervalo específico entre esses imunizantes. Essa prática é considerada segura e eficaz, facilitando a adesão à vacinação e garantindo proteção contra múltiplas doenças ao mesmo tempo.

Por que precisamos nos vacinar todos os anos?

Há duas razões principais pelas quais a vacinação anual contra a gripe é recomendada. Primeiro, os vírus da gripe estão em constante mutação, e novas cepas surgem a cada ano. As vacinas são atualizadas, anualmente, para corresponder aos vírus que se espera que circulem na próxima temporada. Segundo, a proteção da vacina da gripe diminui ao longo do tempo, então a vacinação anual aumenta as chances de proteção contra a doença.