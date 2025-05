GDF anuncia criação de Centro Integrado de Inteligência Artificial

O novo centro de desenvolvimento é um projeto do GDF em conjunto do Instituto Hardware BR - (crédito: Agência Brasília)

Por Marcelo Thompson Flores—Em evento realizado nesta quinta-feira (22/5), o Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou o lançamento oficial do Centro Integrado de Inteligência Artificial (CIIA). O novo centro de pesquisa e desenvolvimento é um projeto do GDF em parceria com o Instituto Hardware BR e visa aplicar a IA em diversos setores e trabalhar em colaboração com universidades, escolas, empresas e órgãos governamentais.

A vice-governadora, Celina Leão, destacou a importância da participação da indústria de tecnologia no projeto do GDF. “Nós vivemos um momento de transição de gerações, o conhecimento nunca para. Quero agradecer a todo o segmento de tecnologia no Distrito Federal, pelo que geram de receita e também pelo que vocês fazem pelo DF”, disse.

Celina também comentou o investimento feito na iniciativa. “O custo inicial é de R$ 5 milhões nessa primeira etapa, para contratação de professores e levantamentos de demandas, mas esse investimento pode aumentar para R$ 15 milhões.”

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Reisman, também falou sobre como e onde vai funcionar o projeto. “O CIIA ficará localizado no Biotic, nosso parque tecnológico. E nós escolhemos três áreas fundamentais (Saúde, Segurança e Educação) para que possamos ajudar empresas desses segmentos.”

O CIIA é composto por um Núcleo de Gestão, responsável pela governança e estratégia, e pelos Núcleos de Inteligência Artificial (NIAs), que desenvolvem soluções setoriais.