Suspeita de artefato é confirmada na Esplanada e Bope entra em negociação

Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) entraram em negociação com o homem acusado de portar um suposto artefato explosivo em frente ao Ministério do Desenvolvimento Social. A Polícia Militar informou que o objeto tem as características de uma bomba e, por isso, o fato é tratado como ameaça.

O homem, identificado como Flávio Pacheco da Silva, está acompanhado da esposa e de duas filhas e estaria usando como escudo uma das crianças. Segundo o major Rapha Brooke, o suspeito fala palavras desconexas. “Tudo indica que seja um material explosivo por todas as características. O artefato está na mureta, em frente ao gramado, e apresentava o possível dispositivo que poderia ser o acionador”, informou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp

Na conversa com os policiais, o homem diz que tentou asilo na embaixada e chegou a citar atendimentos pela Polícia Federal. O prédio do Ministério foi completamente evacuado.