Celina Leão rebate ataques ao Fundo Constitucional do DF

Celina Leão, vice-governadora do DF, é a entrevistada do CB.Poder Especial - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)

Por Nathália Queiroz — A vice-governadora Celina Leão defendeu o Fundo Constitucional do Distrito Federal após ataques feitos durante a Marcha dos Prefeitos, em Brasília. Celina abordou o tema nesta quinta-feira (22/5) no CB.Poder Especial — parceria do Correio com a TV Brasília. Em entrevista aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Mila Ferreira, ela também destacou outras frentes de atuação do governo do DF em áreas como inovação, saúde, segurança e planejamento urbano.

Celina enfatizou a missão constitucional da criação do Distrito Federal para contextualizar a necessidade do fundo. Ela ressaltou que a perda do FCDF "não resolveria em nada" os repasses para os municípios, pois o valor recebido pelo DF é considerado baixo em termos de Brasil. “O que nós recebemos em termos de Brasil é tão pouco, tão pouco, que nós não resolveríamos o problema dos municípios e teríamos a capital da República toda em declínio, sem condição de manter instalados os Poderes da República aqui”, declarou.

Para a vice-governadora, a crítica ao fundo é uma fala fácil para quem não quer enfrentar os problemas que o Brasil vive hoje, como o gasto maior do que arrecada e a falta de preparo, tanto na gestão pública quanto no planejamento. “Esse tipo de olhar é um olhar preconceituoso, de quem não conhece a realidade da nossa cidade, de quem não conhece a construção da ideia de Brasília — que veio para realmente trazer um desenvolvimento para o centro do Brasil, e isso aconteceu — mas é uma fala fácil para quem não quer enfrentar os problemas que o Brasil vive”, ressaltou.

Inovação

Celina Leão também falou sobre o estímulo à inovação no DF, para transformar conhecimento em eficiência e eficácia para o cidadão e oportunizar modelos de negócios.

“Hoje, nós lançamos o CIIA — o Centro Integrado de Inteligência Artificial. Ele vai ser um local para onde nós estamos trazendo a academia. São sete universidades participando disso, com professores e escolas públicas. Eles vão criar os softwares de inteligência artificial para as nossas três principais secretarias: saúde, educação e segurança", detalhou a vice-governadora.

O projeto visa também identificar e aproveitar o talento de crianças com altas habilidades. As iniciativas de capacitação incluem 5.000 licenças Google de cursos de treinamento para jovens e crianças. "Nós estamos produzindo conhecimento para esse conhecimento virar eficiência e eficácia para o cidadão. E oportunizando também modelos de negócios que serão feitos aqui pelo Distrito Federal”, acrescentou.

Veja a entrevista: